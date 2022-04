Epic Games Store: giochi gratis del 14 aprile 2022 svelati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis PC disponibili per essere riscattati a partire dal 14 aprile 2022, ossia tra esattamente una settimana: XCOM 2 e Insurmountable.

XCOM 2 è uno degli strategici più acclamati di tutti i tempi, seguito di XCOM: Enemy Unknown, reboot della serie curato da Firaxis.

La Terra è cambiata: sono passati venti anni da quando i leader mondiali hanno firmato una resa incondizionata con le forze aliene. Gli XCOM, l'ultima linea di difesa del pianeta, sono stati decimati e dispersi. Ora, in XCOM 2, gli alieni governano la Terra e costruiscono scintillanti città, promettendo in apparenza un futuro luminoso per la nostra specie, mentre in realtà nascondono un sinistro piano ed eliminano chiunque si opponga al loro nuovo ordine.

Solo chi vive ai confini del mondo ha un minimo di libertà. È qui che una forza si riunisce ancora una volta per difendere l'umanità. In fuga costante e sfidando ogni probabilità, le forze restanti degli XCOM devono trovare un modo per innescare una resistenza globale ed eliminare gli alieni una volta per tutte.

Entrambi i giochi saranno disponibili a partire dalle 17:00 del prossimo giovedì. Come sempre, si avrà tempo una settimana per aggiungerli alla propria libreria dell'Epic Games Store, così da possederli per sempre a costo zero.

Insurmountable è un roguelike in cui bisogna scalare delle montagne generate proceduralmente. Sviluppato da ByteRockers' Games sembra essere un titolo originale e sicuramente interessante.

Insurmountable è un gioco roguelike di avventura dove la morte permanente in cui dovrai superare montagne enormi. Grazie ad ambienti creati proceduralmente, ogni scalata sarà diversa dall'altra. Assicurati che i valori vitali del tuo scalatore non raggiungano la soglia critica per farlo restare in vita.

Tutto ciò sarà resto ancora più difficile da un sistema meteorologico dinamico, dai cambiamenti tra il giorno e la notte e da svariati eventi generati casualmente di cui non ne potrai mai prevedere l'esito. Ogni tua decisione è importante. Perché potrebbe essere l'ultima.

Vi piacciono i giochi gratis PC che l'Epic Games Store regalerà la prossima settimana? Avreste preferito altro? Diteci la vostra. Intanto però, andate a scaricare quelli disponibili a partire da oggi.