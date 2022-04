Epic Games Store: giochi gratis del 7 aprile 2022 disponibili, link al download

Sono ora disponibili i giochi gratis dell'Epic Games Store in attivazione oggi, 7 aprile 2022: come annunciato esatttamente una settimana fa, si tratta del walking simulator The Vanishing of Ethan Carter e del roguelite Rogue Legacy.

Scarica gratis The Vanishing of Ethan Carter da Epic Games Store

Scarica gratis Rogue Legacy da Epic Games Store

Potete riscattare i due titoli sia dal sito web dell'Epic Games Store che tramite il launcher ufficiale della piattaforma. Una volta "acquistati", i giochi resteranno nella vostra libreria per sempre e potrete scegliere liberamente quando e se installarli.

Pubblicato nel 2014, The Vanishing of Ethan Carter (recensione) è una coinvolgente esperienza narrativa sviluppata da The Astronauts in cui, al comando del detective Paul Prospero, avremo il compito di indagare sullaa scomparsa di Ethan Carter, appunto.

"Intuendo che il ragazzo è in grave pericolo, Paul si reca nella casa di Ethan a Red Creek Valley, dove le cose si rivelano peggiori di quanto pensasse. Ethan è scomparso subito dopo un brutale omicidio, e ben presto Paul si renderà conto che quello non è l'unico omicidio locale su cui vale la pena indagare."

"Ispirato al genere weird fiction (e ai racconti del macabro) dei primi del Novecento, The Vanishing of Ethan Carter mira a far evolvere significativamente la narrativa immersiva nei videogiochi."

Rogue Legacy, una fase esplorativa

Rogue Legacy (recensione) è invece "un roguelite genealogico dove tutti possono essere degli eroi", caratterizzato da un'impostazione 2D minimale ma intrigante.

"Ogni volta che muori, uno dei tuoi figli ti succederà. Ogni figlio o figlia ha qualità uniche. Tua figlia potrebbe esser daltonica e tuo figlio potrebbe avere le vertigini... potrebbero anche essere dei nani."

"Non è richiesta una perfezione idealistica per vincere a questo gioco. Ma devi avere abilità estreme perché questo gioco è TOSTO. Fortunatamente, ogni volta che muori, tutto l'oro che hai raccolto può essere utilizzato per potenziare la tua tenuta, dando a chi ti succederà un vantaggio nella vita e un'altra possibilità di sconfiggere il male."