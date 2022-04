Vampire: The Masquerade - Swansong, nuovo trailer apre i preorder per il gioco

Vampire: The Masquerade - Swansong si mostra oggi con un nuovo trailer intitolato "The Night Has Come", che segna l'apertura dei preorder per il gioco sviluppato da Big Bad Wolf.

Come sapete, alcuni giorni fa abbiamo provato Vampire: The Masquerade - Swansong, rimanendo positivamente colpiti dal lavoro svolto finora dagli autori, molto fedele al franchise e dotato di un comparto narrativo coinvolgente.

In uscita il 19 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con la versione Nintendo Switch in arrivo nel corso del 2022, il gioco punterà su di una storia di grande spessore, arricchita da oltre quindici differenti finali.

Vampire: The Masquerade - Swansong, uno dei personaggi del gioco nel trailer d'esordio

La Camarilla di Boston - la società segreta che unisce la maggior parte dei vampiri - è stata colpita da misteriosi assassini. Galeb Bazory, Emem Louis e Leysha sono incaricati dal principe della città di Kindred di scoprire l'identità degli aggressori e i motivi alla base dell'attacco su larga scala. La missione è semplice: infiltrarsi, indagare ed ottenere le risposte usando poteri soprannaturali, se necessario.

In questo adattamento del gioco di ruolo, i giocatori di Vampire: The Masquerade - Swansong assumono il ruolo di eroi, ognuno con le proprie schede personaggio. A seconda delle loro scelte, possono cambiare le statistiche e le abilità degli eroi.

Con le Abilità è possibile rompere una serratura, intimidire un PNG o avere una maggiore capacità deduttiva di fronte a un indizio. Lo stesso vale per i poteri vampireschi, chiamati Discipline, che permettono loro di raggiungere luoghi inaccessibili, di celare la propria presenza o di avere visioni del futuro.

Vampire: The Masquerade - Swansong combina l'esplorazione di ambienti diversi, dialoghi abilmente scritti, enigmi complessi e una trama ramificata dove ogni scelta ha delle conseguenze. I protagonisti del gioco sono descritti finemente e, fedeli al gioco di ruolo cartaceo, lasciano trasparire il loro esser vampiri nonostante l'aspetto umano.