Back 4 Blood: Tunnel del Terrore: trailer di lancio per la prima espansione del gioco

L'editore Warner Bros. Games e lo sviluppatore Turtle Rock Studios hanno pubblicato il trailer di lancio di Back 4 Blood: Tunnel del Terrore, la prima espansione dello sparatutto in prima persona cooperativo, erede dei Left 4 Dead.

Tunnel del terrore sarà disponibile a partire dal 12 aprile per tutte le piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Sarà parte del pass del gioco o acquistabile separatamente.

Il trailer presenta due nuovi Sterminatori giocabili che fanno il loro debutto in questa espansione: Sharice, una donna pompiere armata di ascia e famosa per la sua abilità in difesa, e Heng, un ristoratore duro come il marmo con cui è meglio non scherzare e abile a eliminare gli Infestati con il suo coltello. Il video offre uno sguardo dettagliato alla nuova attività cooperativa PvE degli Alveari degli Infestati, dove squadre di fino a quattro giocatori possono esplorare le profondità cavernose di sette aree invase dagli Infestati e piene di tunnel labirintici sotto Evansburgh. Per ottenere ricompense, i giocatori dovranno sconfiggere i nuovi Infestati deformati, tra cui le Mine spinate, i mostruosi Trituratori e i pericolosi Squartatori. Queste variazioni degli Infestati deformati saranno giocabili anche nella modalità PvP Sciame e potranno essere ottenuti, insieme ai nuovi Sterminatori, per essere utilizzati anche in modalità PvP.

L'espansione Tunnel del Terrore includerà inoltre sette nuove armi leggendarie, otto costumi personaggio esclusivi, dodici nuove skin per le armi, nuove carte e molto altro. L'espansione uscirà anche in concomitanza con la difficoltà Nessuna speranza, un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Back 4 Blood che aggiunge un nuovo livello di difficoltà per i giocatori più esperti. Tenete presente che tutti i contenuti compresi nell'espansione saranno accessibili a tutti i giocatori di una squadra purché almeno uno l'abbia acquistata.