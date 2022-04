Echo Dot di 3° generazione: offerta Amazon di Primavera 2022 per l'altoparlante intelligente

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un Echo Dot di terza generazione. Lo sconto segnalato è di 28€, ovvero del 56%. Il prezzo pieno per l'Echo Dot di 3° generazione è 49.99€. Lo sconto odierno non è il migliore di sempre, visto che tre mesi era stato messo in offerta a 2 euro in meno rispetto al prezzo odierno. Si tratta comunque di un prezzo adeguato al prodotto, che è ovviamente venduto e spedito da Amazon.

L'Echo Dot di 3° generazione permette di ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali, oltre che usare Audible per ascoltare gli audiolibri. Associandolo con un altro Echo Dot, si può ottenere un'audio stereo. Supporta le chiamate e Alexa.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Echo Dot di 3° generazione

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.