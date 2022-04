GeForce Now: il nuovo aggiornamento introduce le demo

Il nuovo aggiornamento di GeForce Now ha introdotto una grossa novità: le demo. I membri del servizio potranno così provare alcuni giochi prima di acquistarli. Le prime demo disponibili sono. Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option e The RiftBreaker Prologue e si possono trovare nella nuova riga "Instant Play Free Demos." Nvidia ha promesso che con il tempo saranno aggiunte altre demo.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale.

I membri possono anche provare l'esperienza completa di GeForce NOW attraverso i nuovi abbonamenti Priority e RTX 3080, assaporando le funzionalità RTX in Ghostrunner e il DLSS in Chorus.

Anche due finalisti dell'Epic MegaJam del 2021 si uniranno ai test dei nuovi popolarissimi titoli in streaming su GeForce NOW come Microwasp Seekers o il nuovo gioco a tema cibernetico Boti Boi.

Ma non è tutto - l'aggiornamento 2.0.39 dell'app è in rolling out per PC e Mac con ottimizzazioni per la migliore esperienza di gioco e un nuovo blocco di titoli che si unisce la libreria GeForce NOW.

Inoltre, come ogni giovedì, sono stati aggiunti dei nuovi giochi al servizio: