Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition disponibile, ecco il trailer di lancio

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Square Enix.

Accolto con voti positivi ma contrastanti, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition è la remaster del grande classico Square, arricchita da illustrazioni migliorate del character designer Nobuteru Yuuki e dalla musica rimasterizzata di Yasunori Mitsuda.

"Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition fa scoprire a una nuova generazione questa storia d'avventura e d'amicizia che trascende il tempo, con uno dei cast di personaggi giocabili più grande e diversificato di qualsiasi GdR sul mercato grazie a più di 40 potenziali membri del gruppo unici", si legge nel comunicato ufficiale.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, uno dei dialoghi del gioco

"Segui la storia di Serge, che finisce in un altro mondo e capisce che c'è una connessione tra la sua esistenza e il futuro di questo pianeta. L'edizione rimasterizzata include RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit -, un'avventura testuale pubblicata nel 1996 per Satellaview che getta le basi per la storia di CHRONO CROSS."

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION include una vasta serie di miglioramenti e novità, tra cui: