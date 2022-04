Rogue Legacy 2: data d'uscita ufficiale annunciata

Cellar Door Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Rogue Legacy 2, il suo platform roguelike con grafica stile cartoon, seguito di uno dei titoli più acclamati del genere: 28 aprile 2022. L'annuncio è stato dato con un filmato animato, che vi proponiamo qui di seguito:

Attualmente Rogue Legacy 2 è disponibile in Accesso Anticipato su Steam, ma a fine aprile arriverà su altre piattaforme: Xbox One e Xbox Series X e S.

Rogue Legacy 2 è un rogue-LITE genealogico. Presenta le caratteristiche tipiche di un rogue-like (partite randomiche, personaggi che cambiano e così via), ma include inoltre miglioramenti permanenti e morti della progenie definitive. In questo gioco, è la tua discendenza a definirti. Investi l'eredità dei tuoi avi e amplia il maniero di famiglia per garantire alla tua prole migliori abilità in combattimento. Ogni discendente è speciale, con i suoi tratti e le sue abilità. Tua figlia potrebbe essere una ranger. Potrebbe anche essere vegana. Ogni volta sarà un'esperienza completamente nuova. Rogue Legacy 2 ti consente inoltre di giocare come preferisci. Affrettati e dacci dentro, calandoti nelle profondità di un mondo generato casualmente. O prenditela comoda e migliora il tuo personaggio fin quando non avrai le carte in regola per sfide più toste.