PlayStation Store, la classifica di marzo 2022 premia Elden Ring e Gran Turismo 7

Sony ha annunciato la classifica dei giochi PS5 e PS4 più venduti su PlayStation Store nel mese di marzo 2022, e non sorprende scoprire che le top 10 della piattaforma digitale sono state dominate da Elden Ring e Gran Turismo 7.

PlayStation Store, classifica PS5 di marzo 2022 - USA



Elden Ring Gran Turismo 7 WWE 2K22 Grand Theft Auto V Tiny Tina's Wonderlands NBA 2K22 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Horizon Forbidden West Ghostwire: Tokyo Sifu

PlayStation Store, classifica PS5 di marzo 2022 - Europa



Gran Turismo 7 Grand Theft Auto V Elden Ring WWE 2K22 FIFA 22 F1 2021 Tiny Tina's Wonderlands Star Wars Jedi: Fallen Order Horizon Forbidden West Assassin's Creed Valhalla

Con i suoi 12 milioni di copie vendute, Elden Ring è uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni e la classifica del PlayStation Store conferma che sta andando forte anche in formato digitale, mentre sorprende il secondo posto americano di WWE 2K22 (recensione).

Per quanto riguarda invece le top 10 di PS4, in Europa comanda ancora FIFA 22 ma Gran Turismo 7 ed Elden Ring sono anch'essi sul podio, come si può vedere qui di seguito.

PlayStation Store, classifica PS4 di marzo 2022 - USA



Elden Ring WWE 2K22 Gran Turismo 7 NBA 2K22 Tiny Tina's Wonderlands Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 22 Batman: Arkham Knight Horizon Forbidden West

PlayStation Store, classifica PS4 di marzo 2022 - Europa