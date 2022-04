Bye Sweet Carole: Mark Darin di The Walking Dead si unisce al team di sviluppo

Lo studio di sviluppo Little Sewing Machine ha annunciato che il grande Mark Darin collaborerà in qualità di Associate Narrative Designer alla realizzazione di Bye Sweet Carole.

Per chi non lo conoscesse, Darin è uno sceneggiatore di videogiochi molto noto, vincitore di diversi premi, tra i quali Bafta e Dice per le sue opere, tra le quali spiccano la serie The Walking Dead, Tales of Monkey Island e Tales From the Borderlands, alcune delle avventure migliori tra quelle di TellTale.

Darin è ormai nell'industria dei videogiochi da più di quindici anni e ha ricoperto i ruoli di Lead Game Designer, Narrative Designer e Creative Director per vari progetti. Sicuramente si tratta di un aggiunta preziosa al team di Chris Darril.

La notizia ci rende curiosissimi di sapere qualcosa di più di Bye Sweet Carol la cui uscita è prevista per il 2023 (da confermare) su PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 e Nintendo Switch, come svelatoci da Darill stesso.