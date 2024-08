Bye Sweet Carole è stato rinviato, ecco il nuovo periodo d'uscita

L'avventura horror italiana Bye Sweet Carole è stata rinviata. Non uscirà più nel corso del 2024, come precedentemente annunciato, ma la potremo giocare nel 2025, in data ancora da destinarsi.

Il motivo del rinvio è quello di migliorare il gioco, come spiegato dagli sviluppatori stessi nel post di annuncio: "Stiamo lavorando duramente per creare un gioco bello ed emozionante, ma come chiunque abbia mai sviluppato sa, non è un compito facile. Per questo motivo abbiamo preso la difficile decisione di posticipare il lancio di Bye Sweet Carole al 2025. Questo ci darà il tempo necessario per continuare a migliorare la qualità del gameplay e della grafica, che vi ha fatto innamorare del progetto sin dall'inizio."