L'avventura horror Bye Sweet Carole si mostra in trailer ed è proprio come un film Disney classico

Bye Sweet Carole - il gioco horror sviluppato dal team italiano Little Sewing Machine e pubblicato da Maximum Entertainment - torna a mostrarsi con un nuovo trailer , che ci dimostra ancora una volta come la sua estetica da classico Disney lo renda molto intrigante.

Il trailer di Bye Sweet Carole

Questo gioco d'avventura è ambientato agli inizi del 1900. Noi siamo Lana Benton e viviamo nell'orfanotrofio Bunny Hall. La sua amica Carole pare essere scappata, ma Lana non ci crede ed è convinta che vi sia qualcosa sotto. La ragazza, indagando, si ritrova così a esplorare il regno di Corolla, dominato dal terrificante Mr. Kyn, dalll'insensibile gufo Velenia e da orde di conigli di pece.

Dovremo sfruttare varie abilità per avanzare, nel mentre di fronte a noi una favola tradizionale con quella che potrebbe essere una principessa Disney si ritrova a dover sopravvivere in un gioco survival horror con elementi platform old school.

Bye Sweet Carole è previsto per un generico 2025 (dopo un rimando di cui vi avevamo parlato) e sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch.

Cosa ne pensate del trailer di Bye Sweet Carole? Vi ha convinto oppure dovete ancora capire esattamente cosa voglia proporre l'opera di produzione italiana?