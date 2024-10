Gli sviluppatori di Tales of Kenzera: ZAU stanno lavorando a un RPG ispirato a Planescape: Torment

Il gioco è identificato al momento con il nome in codice Project Uso , ed è un gioco di ruolo con inquadratura isometrica classica ambientato sempre nell'universo illustrato con Tales of Kenzera, ma con un tono un po' diverso.

Surgent Studios, il team di Tales of Kenzera: ZAU , sta lavorando a un nuovo gioco di ruolo "afro-gotico" che si ispira a Planescape: Torment , cosa che pone un obiettivo di non poco conto per il team, considerando che si parla di uno dei migliori RPG della tradizione videoludica.

Un progetto molto interessante

"È più oscuro, più viscerale e cupo", ha spiegato Salim, pur rimanendo legato ad alcuni elementi caratteristici visti in Tales of Kenzera: ZAU.

Un'illustrazione di Project Uso

"Il miglior modo con cui potrei descriverlo è action RPG afro-gotico single player, con visuale isometrica", ha spiegato Salim, mettendo insieme però caratteristiche alquanto peculiari.

La storia (per quanto riguarda Zau) è che come sciamano stai sfidando il Dio della Morte come un modo per guardare all'idea di gestire in modo sano il lutto, così mi è venuta l'idea di cosa succede se un lettore è ispirato a sfidare la morte stessa, così crea questo androide che è modellato per cullare gli spiriti dei morti", ha spiegato il capo del team, illustrando come è nata l'idea del nuovo gioco.

"E se quello spirito non fosse un essere umano, ma un Dio, Eshu, il Dio del Caos, in modo da avere queste due mentalità in un'unica cornice? È una cosa che pensavo sarebbe stato molto bello esplorare".

Come appassionati di Dungeons and Dragons e giochi di ruolo in generale, l'intenzione è di focalizzarsi soprattutto sulle meccaniche del gioco e sulla storia, oltre che su un'ambientazione particolare. Anche questo sarà sviluppato a regime budget e verrà lanciato a un prezzo simile a Tales of Kenzera: ZAU, dunque sicuramente non farà sfoggio di grafica fotorealistica e avanzatissima, ma punta ad altro.