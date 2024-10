Call of Duty: Black Ops 6 ha un'opzione anti-aracnofobia per Zombie, ma il risultato è peggio del problema

"Questa impostazione consentirà ai giocatori di modificare l'aspetto dei nemici simili a ragni in Zombi senza influenzare il gioco", afferma il post pubblicato sul sito ufficiale di Call of Duty che descrive le varie opzioni per l'accessibilità. Tuttavia, la soluzione scelta dal team di sviluppo potrebbe essere persino peggiore del problema stesso .

La modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 include un'opzione di accessibilità pensata per chi soffre di aracnofobia , ovvero la paura dei ragni, e relativa a uno specifico mostro che ha per l'appunto le fattezze di un aracnide.

Addio mostri ragno, benvenuti torsi volanti

Come possiamo vedere nell'immagine esemplificativa che trovate qui sotto, una volta attivata la "Modalità Aracnofobia" la creatura perde letteralmente tutte le gambe, diventando una sorta di torso volante. Oltre a essere un po' pigra e drastica come soluzione, per quanto sicuramente efficace per risolvere il problema alla radice, il risultato è bizzarro se non addirittura disturbante.

I mostri ragno di Call of Duty Black Ops 6 con e senza modalità aracnofobia

C'è anche chi afferma che, al contrario di quanto promesso dagli sviluppatori, questa modifica per forza di cose potrebbe impattare negativamente il gameplay per quanto riguarda le hitbox del mostro (che ha perso praticamente buona parte del corpo) e la sua vibilità a schermo, come testimonia ad esempio l'immagine qui sotto condivisa su Reddit.

Fortunatamente le altre opzioni di accessibilità di Call of Duty: Black Ops 6 sembrano decisamente valide e utili, come ad esempio la modalità ad alto contrasto, il supporto per i controller adattivi e la compensazione uditiva asimmetrica.

Un giocatore alle prese con dei mostri ragno con l'opzione anti-aracnofobia attiva

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 è disponibile da oggi per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Inoltre, è incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Stando alle segnalazioni al momento un bug rende inutili le tecnologie di upscaling come il DLSS, in attesa di una patch correttiva.