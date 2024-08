La cooperativa di Warhammer 40.000 Space Marine 2 avrà tre space marine, altrimenti sarebbe stato un massacro

Come saprete, gli space marine di Warhammer 40.000 non sono dei semplici soldati in armatura, ma dei super guerrieri geneticamente modificati capaci da soli di fronteggiare decine di avversari per ore e ore. Proprio per questo motivo nella modalità cooperativa di Warhammer 40.000 Space Marine 2 non si potranno avere più di tre di loro contemporaneamente.