Concord ha già tre stagioni pianificate, con tanti nuovi contenuti

Il gioco sarà disponibile dal 23 agosto per entrambe le piattaforme, mentre la prima stagione, chiamata La Tempesta , sarà lanciata a ottobre e segnerà l'introduzione di un nuovo Freegunner giocabile, così come una nuovissima mappa, nuove varianti Freegunner, altri cosmetici e ricompense sbloccabili, e una nuova stagione di vignette cinematografiche settimanali che proseguiranno la storia dell'equipaggio della Northstar. Tra le stagioni ci saranno anche lanci di contenuti extra, che saranno annunciati mano a mano.

Stagioni

Con la Stagione 1 arriverà anche il negozio di gioco per acquistare i classici oggetti cosmetici, come promesso dagli sviluppatori: "saranno solo elementi cosmetici opzionali che non hanno alcun impatto sul gioco."

L'infografica con le stagioni di Concord

La Stagione 2, invece, uscirà a gennaio 2025 e porterà una altra vagonata di nuovi contenuti, che saranno annunciati a tempo debito. Per adesso non ha ancora un nome. Della Stagione 3, invece, non si sa niente. Se ne conosce l'esistenza perché è ben visibile sull'infografica ufficiale pubblicata sul PlayStation Blog, ma non ci sono dettagli.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che chi ha prenotato la Digital Deluxe Edition di Concord avrà accesso al gioco a partire dal 20 agosto, quindi tre giorni prima del lancio globale. Il precaricamento per tutte le edizioni su PS5 inizierà oggi, martedì 13 agosto, mentre i server per il lancio dell'accesso anticipato di Concord del 20 agosto saranno disponibili dalle 19:00 CEST.