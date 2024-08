Un modder ha reso compatibile con i moderni PC la conversione di SEGA Rally 2, che ora gira da disco

La conversione PC di SEGA Rally 2 era davvero ottima, per quanto meno conosciuta della versione Dreamcast. Rispetto a quest'ultima aveva il framerate sbloccato, che garantiva una maggiore fluidità generale. Inoltre poteva girare a risoluzioni maggiori. Peccato per l'incompatibilità con i moderni sistemi operativi Windows, che per anni ha reso più comodo giocare la versione per la console SEGA tramite emulazione... almeno fino a oggi.