Il director di Fallout: New Vegas tornerebbe a lavorare sulla serie a una condizione precisa

Sicuramente saprete che molti considerano Fallout: New Vegas il migliore dei capitoli 3D della serie , nonostante al lancio sia stato largamente frainteso dalla critica e non abbia raggiunto i risultati prefissati da Bethesda in termini di voti ricevuti (tanto che ne nacque un vero e proprio alterco con Obsidian Entertainment). Il gioco fu diretto da Josh Sawyer , veterano del genere che recentemente ha realizzato l'ottimo Pentiment , cui è stato chiesto in una sessione di domande e risposte sul suo canale YouTube, se sarebbe stato disposto a tornare a dirigere un altro Fallout se Microsoft o Bethesda glielo avessero chiesto (minuto 30.26). La sua risposta? "Ehm, certo."

La condizione

Naturalmente lo farebbe a una condizione: "Credo che con qualsiasi proprietà intellettuale, soprattutto una con cui ho già lavorato, la domanda da porsi sia: Cosa voglio fare questa volta che non sono stato in grado di fare l'ultima? Nel caso ci fossero troppe limitazioni e queste fossero troppo restrittive, allora non mi lascerei allettare dall'offerta, perché chi vorrebbe mai lavorare a qualcosa in cui non potrebbe sperimentare ciò che vuole? "

Secondo Sawyer il principio non vale solo per la serie Fallout, ma per qualsiasi proprietà intellettuale videoludica, almeno per chi deve dirigerla. Avere un'idea chiara di ciò che è permesso fare e di ciò che è vietato è un buon modo per garantire risultati concreti ed evitare potenziali conflitti.

Secondo Sawyer la serie Fallout ha ancora molto da dire, nonostante i 4 capitoli principali e i numerosi spin-off. "Adoro l'IP di Fallout. Penso che ci siano ancora un sacco di storie da raccontare e domande da porsi sulla società rappresentata."

In effetti sarebbe intelligente da parte di Microsoft sfruttare meglio la serie Fallout commissionando dei nuovi spin-off ai suoi team interni, come Obsidian e inXile, entrambi in grado di realizzare degli ottimi giochi di ruolo, anche perché, considerando che Bethesda è al lavoro su The Elder Scrolls VI e sul supporto per gli altri suoi giochi, il rischio è di vedere Fallout 5 fra una decina d'anni, a essere ottimisti.