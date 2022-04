Elden Ring ha venduto tantissimo, ma non è il suo unico traguardo raggiunto

Elden Ring è uno dei più grandi successi degli ultimi tempi. Come tutti sapranno, il gioco di FromSoftware ha venduto oltre 12 milioni di unità, nel primissimo periodo. Questo numero potrebbe, oramai, essere addirittura cresciuto e, nel corso dei mesi e forse degli anni, potrebbe arrivare a cifre ancora più grandi, in grado di sfidare i più grandi successi della generazione.

I risultati commerciali, però, non sono l'unico grande traguardo raggiunto da Elden Ring. Secondo Stream Hatchet, piattaforma di analisi dati del mondo dello streaming, Elden Ring è stato in grado di toccare vette anche su YouTube e Twitch. Questo successo era stato già anticipato dal picco di un milione di spettatori nel corso della prima settimana. Nel complesso, il souls-like può già vantare 215 milioni di ore visualizzate, un numero nettamente superiore rispetto a quello degli altri giochi pubblicati da FromSoftware.

Per avere un punto di riferimento, Dark Souls - a partire dal 2016-2017, data di inizio della raccolta dei dati di Stream Hatchet - ha raggiunto 97 milioni di ore guardate di live streaming su varie piattaforme. Dark Souls Remastered, ha ottenuto 10 milioni di ore guardate in un mese. Bloodborne, invece, è stato molto meno popolare, ma ha comunque raccolto oltre 60 milioni di ore guardate. Dark Souls 3 ha raccolto più di 161 milioni di ore guardate in sei anni. Sekiro Shadow Die Twice, invece, in tre anni è stato in grado di raggiungere 94 milioni di ore, di cui quasi 30 nelle prime due settimane.

Capite bene che il successo di Elden Ring è notevole rispetto ai precedenti giochi di FromSoftware. Parliamo di più del doppio di un gioco come Sekiro, in un lasso di tempo enormemente inferiore.

Non si deve poi pensare che questi numeri siano poco rilevanti per il gioco. Grazie all'enorme quantità di live streaming, Elden Ring è rimasto continuamente sulla bocca di tutti nel corso dell'ultimo mese, in un passaparola costante che ha per certo aiutato ad aumentare le vendite. Considerando poi l'ampiezza del gioco e la varietà di build possibili (a differenza di Sekiro che, una volta concluso, non permette enormi variazioni in una seconda partita), è credibile che l'interesse dei content creator e del pubblico non calerà rapidamente. Inoltre, il gioco è talmente lungo da permettere di giocare per lungo tempo in live, prima di arrivare a un finale e dover passare al prossimo gioco.

Una caverna di cristallo di Elden Ring

Anche i dati raccolti da GamesIndustry.biz ci indicano che gli streamer hanno avuto un'influenza sulla scelta dell'acquisto. Viene riportato che il 28% delle persone che hanno acquistato il gioco e che hanno partecipato al sondaggio lo hanno fatto perché convinti dagli influencer, ai quali si sommano un 40% di persone che hanno ricevuto una raccomandazione dagli amici.

Ovviamente quella degli streamer è una relazione simbiotica: il gioco ha avuto successo, quindi gli hanno dato più spazio sapendo di avere accesso a un ampio pubblico, ma al tempo stesso questo ha permesso ad Elden Ring di ottenere grande visibilità e di conseguenza attirare più acquirenti.

Diteci, voi guardate video di Elden Ring? Seguite content creator che stanno giocando al videogame di FromSoftware?

