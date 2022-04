Elden Ring, perché così tanta gente lo ha comprato? Lo rivela un sondaggio di GI

Elden Ring è stato protagonista finora di un successo strepitoso e trasversale, che è andato ben oltre il tradizionale pubblico di appassionati dei soulslike, e GamesIndustry ha provato a spiegare perché così tanta gente ha comprato il titolo di FromSoftware attraverso un interessante sondaggio.

A quanto pare, le straordinarie vendite di Elden Ring sono dovute per l'80% degli intervistati alla natura open world dell'esperienza: un elemento inedito per il genere, ma che evidentemente fa presa anche e soprattutto fra gli utenti che di solito si cimentano con altri tipi di prodotti.

In seconda battuta, fra i motivi che hanno spinto all'acquisto figurano per il 67% i voti incredibili ricevuti da Elden Ring, segno evidente che la critica di settore ha ancora una sua concreta influenza nell'indirizzare il pubblico, a maggior ragione quando i giudizi sono praticamente tutti unanimi ed entusiastici.

Rientrano in questa categoria anche il 28% delle risposte legate ai consigli di vari inluencer e il 40% legate alle raccomandazioni degli amici, mentre solo il 27% degli utenti ha dichiarato di aver comprato Elden Ring per via del coinvolgimento di George R.R. Martin.

Cosa dicono invece quelli che non hanno acquistato il gioco? Il 32% ha dichiarato di non averlo fatto per mancanza di tempo da dedicare all'esperienza, il 22% per via dell'alto grado di difficoltà, mentre solo il 13% degli intervistati si è detto scoraggiato dall'ambientazione e dalle tematiche.

È infine interessante notare che la maggioranza degli utenti, il 24%, ha indicato The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 come gioco più atteso dell'anno, chiaramente prima che il titolo venisse rinviato al 2023.