Citizen Sleeper confermato per Xbox Game Pass al D1: data di uscita, anche per PC e Switch

Jump Over The Age ha svelato che Citizen Sleeper sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e Xbox dal 5 maggio 2022. Inoltre, ha confermato che sarà sin dal D1 aggiunto su Xbox Game Pass.

La descrizione ufficiale di Citizen Sleeper recita: "Dagli sviluppatori di In Other Waters e con le straordinarie raffigurazioni dei personaggi di Guillaume Singelin, Citizen Sleeper è un gioco di ruolo narrativo ambientato su Erlin's Eye, una stazione spaziale in rovina che ospita migliaia di sopravvissuti ai margini di una società capitalista interstellare. Tu sei un dormiente, una consapevolezza umana digitalizzata in un corpo artificiale, di proprietà di una società che ti rivuole indietro. Costretto alla convivenza con i pittoreschi sconosciuti che abitano l'Eye, devi stringere amicizie, guadagnarti da vivere e barcamenarti tra le fazioni di questa strana metropoli, se vuoi sperare di sopravvivere fino al prossimo ciclo."

Vi abbiamo anche proposto un'anteprima di Citizen Sleeper, nella quale vi abbiamo spiegato che: "Citizen Sleeper sembra essere un gioco di ruolo profondo e sfaccettato, pur nella sua semplicità tecnica. Pare uno di quei titoli creativi e radicali, che solo la scena indipendente si può permettere di concepire e realizzare. Sinceramente il gameplay è tutto da verificare, così come certi aspetti del gameplay ancora poco chiari, ma la strada ci sembra essere quella giusta per avere un'opera memorabile. Almeno si spera."