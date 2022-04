eFootball 2022, la versione 1.0.0 ha finalmente una data di uscita

La versione 1.0.0 di eFootball 2022 ha finalmente una data di uscita: sarà disponibile a partire dal 14 aprile. Lo ha annunciato Konami su Twitter, rivelando alcune delle novità che verranno introdotte nella nuova versione del gioco di calcio.

In testa alla classifica dei giochi peggiori del 2021 per Metacritic, eFootball 2022 non è stato purtroppo un esperimento riuscito per la casa giapponese, che con questa rivoluzione del brand ha rischiato di dissipare la straordinaria popolarità conquistata nel corso degli anni da PES.

Ad ogni modo, gli sviluppatori sono fiduciosi di riuscire a invertire la rotta, e grazie ai numerosi feedback degli utenti hanno lavorato a una build che risulti più solida e divertente per i giocatori, ma che non rappresenta che il primo passo di un percorso non si sa quanto lungo e complesso.

In tal senso Konami ha annunciato l'aggiunta della modalità Dream Team, presentata in precedenza come Creative Team, in cui i giocatori potranno costruire la propria squadra e sfidare quelle degli altri utenti provenienti da tutto il mondo.

"Dal rilascio della v0.9.0 abbiamo ricevuto numerosi feedback da parte vostra, che sono stati cruciali per il miglioramento del gioco. Il nostro obiettivo è sempre stata la creazione di un 'nuovo gioco di calcio' che divertisse tutti i suoi utenti, e i vostri consigli ci hanno spinto sempre di più verso quell'obiettivo", si legge sul sito ufficiale.

"Vi assicuriamo che continueremo a migliorare e aggiornare il gioco anche dopo il rilascio della v1.0.0, per realizzare un'esperienza calcistica digitale ancora più immersiva per tutti. Come sempre, il vostro feedback è una parte fondamentale di tale processo, quindi continuate a condividerlo con noi."

Contestualmente, il team si è scusato per il ritardo dell'aggiornamento della versione mobile di eFootball 2022: "Il team di sviluppo è al lavoro sulla versione per dispositivi mobili per assicurarsi che sia della massima qualità al momento del lancio, come giustamente i nostri amati utenti meritano."