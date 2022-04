Derek Phillips di The Last of Us 2 lavora a un nuovo progetto "epico", l'attore svela il mocap

Derek Phillips, noto negli ultimi anni per il proprio ruolo in The Last of Us Parte 2, ha svelato di essere al lavoro su un nuovo progetto "epico" e di aver di nuovo indossato la propria tuta da mocap. Per il momento non sappiamo di qualche progetto si tratti.

L'informazione è stata condivisa da Phillips tramite Instagram, come potete vedere qui sotto. L'uomo ha scritto: "Di nuovo dentro la mia sexy tuta da mocap. Non vedo l'ora di condividere con voi ciò su cui sto lavorando! Sarà epico!".

Notiamo che Derek Phillips non ha precisato che si tratti di un gioco, anche se la tuta da mocap è di per sé un indizio sufficientemente chiaro.

Non sappiamo se l'attore sia al lavoro di nuovo con Naughty Dog. Per certo, come sanno i giocatori di The Last of Us Parte 2, non può trattarsi di un progetto legato a The Last of Us. L'attore potrebbe però essere al lavoro su una nuova IP dei Cagnacci, oppure su qualcosa di completamente diverso per un altro team di sviluppo.

Per ora è inutile speculare troppo, mancando informazioni. Non ci resta altro da fare se non attendere nuovi annunci.