Apex Legends, analisi della versionePS5 e Xbox Series X|S del battle royale di Respawn

Allo stesso tempo, l'aggiornamento risulta per il momento parziale, nel senso che non introduce ancora tutte le novità programmate da Respawn Entertainment per le piattaforme di attuale generazione, che arriveranno nelle prossime settimane e di cui vi parleremo in questo articolo: ecco la nostra analisi di Apex Legends su PS5 e Xbox Series X|S .

Proprio a fronte di questa grande attenzione e puntualità, sorprende un po' che l'aggiornamento next-gen del gioco abbia impiegato così tanto tempo a fare il proprio debutto sulle nuove console Sony e Microsoft, e in effetti molti sostengono che dietro queste tempistiche si celasse la volontà di tutelare gli utenti che giocano su PS4 e Xbox One.

Con ogni diversa stagione abbiamo dato il benvenuto a una nuova Leggenda, la mappa di base ha cambiato volto in più occasioni e sono state aggiunte al pacchetto modalità e funzionalità extra, inclusa la possibilità di giocare fra le varie piattaforme, oltre ovviamente agli aggiornamenti necessari per quanto concerne il bilanciamento del gameplay.

Apex Legends, ieri e oggi

Apex Legends, l'ultima Leggenda inserita nel roster: Mad Maggie

Come sempre accade quando ci si cimenta con un live service al debutto e lo si riprende in mano dopo diverso tempo, in questo caso ben tre anni considerando le versioni PC, PS4 e Xbox One, pur con una breve parentesi su Nintendo Switch esattamente dodici mesi fa, lo scenario risulta sostanzialmente cambiato; non per l'impianto di partenza, chiaramente, ma per tutto ciò che gli ruota attorno.

Il gameplay di Apex Legends era già al debutto piuttosto solido e questo aspetto non è cambiato se non in qualche sfumatura: l'esperienza di Respawn Entertainment con gli sparatutto in prima persona è infatti indiscutibile, trattandosi di un team di sviluppo proveniente da produzioni come Call of Duty e Titanfall, e dunque la formula non ha avuto bisogno di particolari modifiche.

Apex Legends, Seer lancia una freccia

Quello che è cambiato, come dicevamo, è ciò che sta intorno al cuore dell'esperienza: il roster delle Leggende, che è passato da otto a venti personaggi mantenendo intatti i meccanismi di sblocco; le mappe, dalla classica Canyon del Re all'ancora più grande Passo della Tempesta; e le modalità, con varie sperimentazioni temporanee in aggiunta alla formula battle royale.

Chiaramente è cambiata anche la consapevolezza della robusta community nei confronti del gioco e delle sue caratteristiche, e si è fatta inevitabilmente più ripida la curva d'ingresso per chi vi si avvicina solo adesso, trovandosi di fronte utenti esperti che conoscono personaggi, arsenale e scenari come le proprie tasche. Un fattore che l'aggiornamento next-gen potrebbe in qualche modo enfatizzare.