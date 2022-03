Nintendo Switch Pro spunta dai dati rubati a Nvidia: si parla di architettura Ampère e DLSS 2.2

Nintendo Switch Pro, o Nintendo Switch 2, è spuntata dai dati rubati a Nvidia nelle scorse ore. Si parla di architettura Ampère e di supporto per ray tracing e DLSS 2.2. Più precisamente, il leak parla di "nvn2" come API grafiche per la nuova versione della console.

A riportare le informazioni è stata la modder Nikki, molto conosciuta sulla scena di Nintendo Switch, che ha anche svelato come i dati risalgano al 2019, segno secondo lei che Nintendo Switch Pro era prevista per gli anni passati, ma è stata rinviata, probabilmente a causa del successo immenso di Nintendo Switch, che ha consigliato la compagnia di rallentare dal punto di vista tecnologico.

Naturalmente si tratta di informazioni trafugate, quindi vanno prese come tali. Nondimeno va ricordato che tutte le notizie trapelate dai vecchi furti di dati subiti da Nvidia si sono rivelate fondate e sono state confermate con il tempo. Del resto che motivo avrebbe un colosso simile di scrivere documenti falsi per uso interno?

Di fatto questa fuga di notizie conferma la parziale bontà dei vecchi rumor su Nintendo Switch Pro, che fino a un certo punto deve essere stata nei piani di Nintendo, per poi essere accantonata o, semplicemente, posticipata, in favore della più blanda Nintendo Switch OLED.