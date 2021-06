Nintendo Switch Pro arriverà nel 2022 secondo dei produttori hardware cinesi

Adesso che i rumor dell'E3 2021 si sono sgonfiati in un clamoroso nulla di fatto, sta partendo la nuova stagione di voci su Nintendo Switch Pro. La versione potenziata della console di Nintendo, intatti, arriverà nel 2022 secondo degli anonimi produttori hardware cinesi.

A riportare la voce è questa volta il canale YouTube SwitchUP che ha riportato delle voci che ha sentito da parte di "fonti affidabili che producono periferiche in Cina e che stanno lavorando a prodotti per la console". Secondo queste fonti "non ci sarà Switch Pro nel 2021".

"A loro è stato detto che la release globale sarà il 2022" conclude il tweet del canale. Queste voci seguono quelle più autorevoli di Bloomberg, ma anche di molte altre testate, che prevedevano l'uscita del nuovo modello a settembre.

Nintendo, però, per il momento non ha smentito o confermato nulla, lasciando tutti, come sempre, nel dubbio. Anzi, il presidente di Nintendo of America Doug Bowser ha detto che non c'è nessuna corsa al nuovo hardware. Perlomeno fino a quando le vendite dell'attuale console andranno così forte.