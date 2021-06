PS5 e PS4, luglio 2021: i giochi migliori del mese

F1 2021 si prepara a coinvolgerci con le sue nuove modalità e un comparto tecnico potenziato, mentre sul fronte delle atmosfere giapponesi potremo contare sull'affascinante raccolta The Great Ace Attorney Chronicles e sullo stile cartoonesco di NEO: The World Ends With You. Arriva inoltre il modulo multiplayer di Resident Evil Village, vale a dire Resident Evil Re:Verse.

È un luglio 2021 particolarmente caldo quello che si appresta a cominciare, ma i possessori di PS5 e PS4 potranno trovare conforto nell'uscita di alcuni giochi piuttosto interessanti; a partire dalla versione next-gen di A Plague Tale: Innocence, che secondo alcune voci potrebbe far parte della line-up di PlayStation Plus per questo mese.

Muovendoci all'interno di scenari pieni di insidie, accompagnati da una costante tensione che ben si raccorda con i meccanismi stealth del gameplay , dovremo muoverci in maniera silenziosa per superare le guardie e raggiungere un luogo sicuro, oppure ricorrere a una torcia e sfruttare la fobia per i topi al fine di creare una barriera fra noi e i nostri inseguitori.

La tradizionale carriera vede il debutto dello story mode Breaking Point : ispirata al documentario Drive to Survive , ci mette nei panni di un pilota impegnato nella difficile scalata fra le divisioni e determinato a diventare infine campione del mondo di Formula Uno, fra scelte in grado di cambiargli la vita e sfide sempre più difficili. Il tutto accompagnato da un comparto tecnico ancora più spettacolare.

NEO: The World Ends With You

NEO: The World Ends with You, due dei protagonisti alle prese con un evento inaspettato.

In uscita su PS4 il 27 luglio

La serie action RPG di Square Enix torna dopo ben tredici anni con NEO: The World Ends With You, forte di una grafica in cel shading in grado di rendere efficacemente omaggio allo stile originale del gioco e di consegnarci una Shibuya viva e colorata, che fa da sfondo alle nuove avventure di un gruppo di personaggi coinvolti in una sfida potenzialmente mortale: il Gioco dei Demoni.

Capaci di percepire orde di pericolose creature che si muovono su di un piano parallelo della realtà, i Rumori, i protagonisti di NEO: The World Ends With You dovranno affrontare sette giorni di frenetici combattimenti, utilizzando abilità speciali e bonus donatigli dal ricco contorno di oggetti sbloccabili fra le strade del celebre quartiere di Tokyo.