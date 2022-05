Marvel: spuntano delle immagini dell'MMO cancellato, si ispirava a Spider-Man into the Spider-verse

Sono apparse in rete alcune immagini dell'MMO con licenza Marvel cancellato e che era in lavorazione presso gli studi di Dimensional Ink, autori anche di DC Universe Online, dandoci dunque un assaggio del titolo che stilisticamente a quanto pare traeva ispirazione dal film Spider-Man into the Spider-verse.

Gli screenshot sono stati pubblicati su ArtStation da Ramiro Galan, UI, UX e motion designer di Pixelkings, compagnia che aveva collaborato allo sviluppo del gioco prima della cancellazione. La descrizione degli scatti afferma che lo stile utilizzato enfatizza "colori ricchi e vibranti con toni stilistici che rendono omaggio a Spider-Man Into the Spider-verse".

Le immagini, visibili nel link qui sopra, mostrano il menu di creazione del nostro alter ego virtuale, con la possibilità di scegliere se farlo militare in varie fazioni di supereroi Marvel, tra cui gli X-Men, gli Avengers, la S.H.I.E.L.D e i Fantastici Quattro.

Oltre all'aspetto fisico, a quanto pare avremmo potuto scegliere anche il costume del nostro eroe, influenzandone le statistiche, come velocità, potenza e agilità, nonché i superpoteri.

L'MMORPG con licenza Marvel era stato confermato a novembre dello scorso anno da un resoconto finanziario di EG7, compagnia madre di Dimensional Ink, che pochi giorni fa ne ha annunciato la cancellazione.