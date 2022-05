Marvel: l'MMORPG in sviluppo dagli autori di DC Universe Online è stato cancellato

Il nuovo MMORPG basato sugli eroi del ricco universo Marvel in produzione presso gli studi di Dimensionale Ink, autori di DC Universe Online, è stato cancellato. La conferma è arrivata dall'ultimo resoconto finanziario di EG7 (EnaD Global 7).

La compagnia afferma di aver rivalutato i rischi dietro a un progetto così grande (si parla di quasi 50 milioni di dollari), interrompendone dunque la produzione e preferendo piuttosto diversificare gli investimenti in progetti più piccoli e basati sulle IP già in possesso, come The Lord of the Rings Online e DC Universe Online.

"La società aveva pianificato in investire più di 500 milioni di corone svedesi (circa 50 milioni di euro) nel progetto Marvel MMORPG nei prossimi tre anni. La società ora diversificherà questo investimento su più progetti di dimensioni ridotte all'interno del gruppo, inclusi i principali aggiornamenti precedente annunciati per The Lord of the Rings Online e DC Universe Online, nonché nuove opportunità con le nostre IP originali first party", recita il report per gli azionisti di EG7, che aggiunge che poiché il progetto era previsto nei piani a lungo termine dell'azienda, questa decisione non porterà nessun cambiamento sugli investimenti previsti nel breve e medio periodo.

L'esistenza di un MMORPG basato sull'universo Marvel era stata confermata alla fine dello scorso novembre, sempre da un resoconto finanziario di EG7. Del gioco non era stato reso nessun dettaglio, se non che era in sviluppo presso gli studi di Austin di Dimensional Ink, con le redini del progetto che erano state state affidate a Jack Emmert, in passato a capo del team dietro a DC Universe Online. Di recente Emmert ha lasciato la compagnia per unirsi a NetEase per guidare il nuovo studio Jackalope Games, una decisione che supponiamo sia stata proprio una delle cause dietro la cancellazione dell'MMORPG di Marvel.