Offerte Amazon: DualSense, il controller di PS5, è in sconto in varie colorazioni

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller di PS5, il DualSense, in varie colorazioni. Il prezzo finale cambia per ogni colore: potete vedere i dettagli nelle schede qui sotto. I vari controller non sono attualmente al proprio prezzo più basso di sempre, ma si tratta comunque di buone offerte per le varie colorazioni di DualSense. Inoltre, la disponibilità dei controller di PS5 varia nel tempo e alle volte non è possibile trovarne di venduti e spediti da Amazon. Conviene quindi sfruttare l'occasione per acquistarli.

Precisiamo che i vari colori di DualSense non sono legati a funzionalità aggiuntive. Il controller bianco funziona esattamente come tutti gli altri, e viceversa. Tutti i controller PS5 supportano il feedback aptico, i controlli adattivi e includono il microfono integrato.

Il DualSense di PS5

