Netflix, maggio 2022: 4 nuovi giochi gratis per gli abbonati

Netflix prosegue con l'offerta di giochi gratis per gli abbonati al servizio con l'arrivo di altri 4 giochi previsti per il mese di maggio 2022, disponibili per dispositivi iOS e Android e liberamente scaricabili da tutti coloro che possiedono un abbonamento al servizio di streaming video.

Questi sono i nuovi giochi gratis da Netflix a maggio 2022:

Dragon Up (East Side Games) - 24 maggio

Moonlighter (11 Bit Studios) - 24 maggio

Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames) - 24 maggio

Exploding Kittens: Il gioco (Exploding Kittens Digital) - 31 maggio

Ogni gioco risulterà disponibile dalle ore 10:00 del giorno di lancio indicato. Dragon Up è un particolare RPG gestionale incentrato sulla raccolta e addestramento di draghi, caratterizzato da una grafica 2D, nel quale dobbiamo raccogliere uova di drago, farle schiudere e poi curare le creature facendole crescere e salire di livello utilizzando carte e pozioni magiche.

Moonlighter, che potete conoscere anche leggendo la nostra recensione della versione Nintendo Switch e in quella dell'ottima conversione iOS, è un RPG dungeon crawler che unisce però le dinamiche classiche del genere a quella della gestione di un negozio.

Moonlighter, uno screenshot

Nei panni di Will, un coraggioso ragazzo che sogna segretamente di diventare un eroe ma deve contemporaneamente gestire il negozio di famiglia, ci troviamo a cercare di mettere insieme le due cose. Durante la notte esploriamo il vasto dungeon del villaggio, combattendo e raccogliendo tesori e materiali, durante il giorno gestiamo il negozio mettendo in vendita articoli, stabilendo con cura i prezzi, gestendo le riserve d'oro, assumendo assistenti e altro.

Townsmen - A Kingdom Rebuilt è una sorta di city builder strategico, nel quale dobbiamo costruire un villaggio espandendolo fino a farlo diventare un regno potente, gestendone ogni aspetto dalla costruzione di edifici alla raccolta e gestione delle risorse, fino al controllo delle finanze e di ogni aspetto della società.

Exploding Kittens: Il gioco rappresenta una versione in stile videoludica mobile della serie di giochi da tavolo omonima. Caratterizzato da illustrazioni originali di The Oatmeal, si tratta di pescare delle carte e cercare di evitare o disinnescare i gatti esplosivi per evitare effetti disastrosi. In questo gioco con "adorabili gattini" e basato sulla fortuna, i partecipanti pescano carte finché qualcuno non trova un felino esplosivo e salta in aria.