Lenovo presenta i nuovi Legion 7 con un evento dal vivo a Milano in compagnia del team Gozen

La redazione di Multiplayer.it ha partecipato alla presentazione ufficiale dei nuovi Lenovo Legion 7 e Legion Slim 7, i nuovi modelli della linea gaming della multinazionale leader globale nel mercato PC. Pierpaolo, Alessio, Luca, Francesco e Giordana non erano soli, ma erano in compagnia di tantissimi appassionati accorsi per vedere in azione i nuovi PC, per scambiare quattro chiacchiere con noi, ma anche per sfidare a Valorant le campionesse del team Gozen.

La presentazione è avvenuta sabato 21 maggio presso lo Spazio Lenovo, uno spazio multifunzione che la multinazionale ha aperto in Corso Matteotti 10, a Milano. L'evento era aperto a tutti, ma occorreva registrarsi per poter sfidare le campionesse dei Gozen e per poter interagire con noi.

Si è trattato di un pomeriggio di gioco e divertimento e non poteva che essere così, vista la presenza di Alessio, Francesco e Pierpaolo, i mattatori del Cortocircuito, ma anche quella di Luca e Giordana, presenza fissa delle nostre dirette Twitch.

I protagonisti della giornata sono stati comunque i PC Lenovo Legion Gen 7. Si tratta dell'evoluzione della premiata linea gaming di Lenovo, equipaggiati con schermo formato 16:10 che questa volta si spinge fino a 16 pollici di diagonale.

I PC Legion 7i saranno equipaggiati con le CPU della serie mobile Intel di dodicesima generazione Core i7-12800HX e Core i9-12900HX, mentre i Legion 7 "lisci" avranno una CPU AMD Ryzen 6000 mobile, più precisamente o un Ryzen 7 6800H o un Ryzen 9 6900HX.

In combinazione con le CPU Intel saranno montate delle RTX 3070 Ti (8 GB GDDR6) Max-Q o delle GeForce RTX 3080 Ti (16 GB GDDR6) Max-Q. In combinazione con le CPU AMD sarà montata una Radeon RX 6700M (10 GB GDDR6) o una Radeon RX 6850M XT (12 GB GDDR6).

Discorso simile per le versioni Legion Slim 7. Le versioni "lisce" possono equipaggiare Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H o Ryzen 9 6900HX con Radeon RX 6600S (4 GB GDDR6) o AMD Radeon RX 6800S (8 GB GDDR6), le versioni Slim 7i montano dei Core i5-12500H, dei Core i7-12700H o dei Core i9-12900HX in abbinamento con delle GeForce RTX 3050 Ti (4 GB GDDR6) Max-Q, delle RTX 3060 (6 GB GDDR6) Max-Q e delle RTX 3070 (8 GB GDDR6) Max-Q.