Halo Infinite, parte l'evento Fracture Entrenched: nuova modalità e battle pass

Halo Infinite lancia il nuovo evento a tempo Fracture: Entrenched, che fa parte dei nuovi contenuti della Stagione 2: Lone Wolves partita all'inizio di questo mese e porta con sé una modalità di gioco inedita, un nuovo battle pass e vari altri contenuti.

Come visto anche per il precedente Fracture: Tenrai, anche in questo caso il premio più ambito è la speciale armatura Eaglestrike, una pesante corazza da battaglia che può essere ottenuta solo attraverso le sfide contenute all'interno di questo evento a tempo, destinato comunque a tornare successivamente nel corso della seconda stagione di Halo Infinite.

Il Pass dell'evento contiene 30 livelli da attraversare per sbloccare altrettante ricompense, incentrati soprattutto sulla modalità di gioco introdotta proprio con questo evento, ovvero Land Grab, che si presenta come una versione modificata di King of the Hill.

L'evento Fracture: Entrenched proseguirà dal 24 al 30 maggio, ma tornerà poi dal 14 al 20 giugno, dal 5 all'11 luglio e dal 16 al 22 agosto, dunque ci sarà tempo per completare il battle pass anche durante le fasi successive. Le ricompense sono le seguenti:

16 pezzi di armatura

4 emblemi

2 Backdrop

6 colorazioni

2 pose

Come visto in precedenza, le partite multiplayer consentono di proseguire contemporaneamente nel Battle Pass di base della Stagione e in quello speciale dell'evento, con le sfide legate esclusivamente a quest'ultimo segnalate in arancione all'interno della pagina riassuntiva. Queste sono le sfide previste: