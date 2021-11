Halo Infinite, skin da samurai gratis con l'evento "Fracture: Tenrai"

Con un post su Twitter, 343 Industries ha annunciato le novità in arrivo per il multiplayer di Halo Infinite, tra cui l'evento Fracture: Tenrai, che permette di ottenere una skin esclusiva gratis.

Nel tweet gli sviluppatori affermano che gli eventi con contenuti gratuiti sono una parte integrante per le stagioni del multiplayer di Halo Infinite. Una volta concluse le celebrazioni del ventesimo anniversario, ovvero lunedì 22 novembre, avrà inizio Fracture: Tenrai, uno dei tanti in programma per la Stagione 1 e che permetterà ai giocatori di ottenere oggetti esclusivi.

L'evento a tempo limitato includerà una Pass di 30 livelli gratuito con cui sbloccare varie skin per le armi e oggetti per la personalizzazione estetica, inclusa un'armatura da Samurai.

Le ricompense Fracture: Tenrai

Tra gli altri eventi in programma per la Stagione 1 troviamo anche Winter Contingency, Tactical Ops e Cyber Showdown. Nessun ulteriore dettaglio al riguardo per il momento, ma l'immagine che accompagna il tweet permette di farci un'idea delle skin che saranno disponibili come ricompense.

Gli eventi in programma per la Stagione 1 di Halo Infinite

Rimanendo in tema, IGN ha pubblicato un video gameplay che mostra due boss fight di Halo Infinite alla difficoltà Leggendaria, mentre 343 Industries ha confermato che la Forgia e la campagna co-op sono state rinviate.