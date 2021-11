Halo Infinite: un video gameplay mostra due boss fight a difficoltà Leggendaria

La beta del multiplayer di Halo Infinite è disponibile da alcuni giorni, ma in tanti stanno aspettando con impazienza l'8 dicembre per affrontare finalmente la campagna single player della nuova epopea di Master Chief. Per ingannare l'attesa ecco un nuovo video gameplay che mostra due boss fight affrontate alla difficoltà Leggendaria, ovvero la più alta possibile.

Il filmato pubblicato da IGN mostra due dei boss che i giocatori affronteranno nella fasi iniziali di Halo Infinite. Ovviamente se volete evitare qualsiasi spoiler vi sconsigliamo la visione del filmato nel player qui sopra.

La prima boss fight è contro il Brute dal nome Trimonious, mentre nella seconda Master Chief deve vedersela contro l'assassino Chak'Lok. Il video dunque ci offre un piccolo assaggio non solo delle due boss fight ma anche del tasso di sfida della difficoltà Leggendaria di Halo Infinite.

Nel frattempo, 343 Industries ha apportato le prime modifiche al Battle Pass del multiplayer, anche se i cambiamenti non hanno convinto tutti i giocatori. Inoltre lo studio ha confermato che la campagna co-op non uscirà prima di maggio 2022, mentre la Forgia arriverà anche più tardi.