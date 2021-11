Monster Rancher 1 & 2 DX: abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Kazumi Fujita

Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Kazumi Fujita, Executive Producer per Monster Rancher 1 & 2 DX. Siamo così riusciti a porre qualche domanda interessante riguardo i due giochi in uscita il 9 dicembre in versione rimasterizzata. L'arrivo sul mercato di questi titoli è l'occasione non solo per celebrare un brand storico dell'animazione giapponese che fuori dai confini nipponici ha fatto comunque fatica a imporsi, ma anche per avvicinare nuova utenza.

Monster Rancher 1 & 2 DX: una scena di gioco Festeggiate il 25° anniversario con il ritorno di due classici. A quale pubblico volete rivolgervi? Volete attirare nuovi giocatori o pensate che questa sia una collezione su misura per i vecchi fan?

Mentre ci avvicinavamo al 25° anniversario della serie di Monster Rancher, che avverrà nel 2022, abbiamo ricevuto molti feedback dai giocatori che ci hanno chiesto di recuperare le origini della serie. Dopo aver pubblicato le conversioni di Monster Farm e Monster Farm 2 in Giappone, molti utenti più giovani hanno iniziato a giocare e si sono divertiti molto. Spero davvero che saremo in grado di raggiungere, allo stesso modo, un pubblico più ampio con la serie Monster Rancher globalmente parlando. Nell'originale si potevano usare i CD per creare mostri nel gioco? Come funziona e come è stata adattata questa funzionalità in Monster Rancher 1 & 2 DX?

Sebbene l'atto fisico di utilizzare un CD non sia presente in questa nuova versione, abbiamo sviluppato un sistema per soddisfare le esigenze dell'attuale generazione di giocatori, in modo che possano ancora godersi appieno il gioco e provare tutto il divertimento che ha da offrire senza dover utilizzare CD fisici. Si tratta di un database originale con incluse circa 600.000 canzoni. Credo che questa caratteristica abbia solo aumentato il divertimento. Penso che saremo in grado di offrire ai giocatori un gioco che mantenga tutti gli aspetti divertenti degli originali dando loro anche una nuova versione potenziata per entrambi i titoli.

Monster Rancher 1 & 2 DX: una scena del negozio Qual è il cambiamento più grande o più utile rispetto ai giochi originali?

Oltre al nuovo database delle canzoni che ho menzionato in precedenza, abbiamo diverse novità: una nuova funzionalità memo da utilizzare durante l'allevamento di mostri, una modalità ad alta velocità e altre piccole chicche. Ad esempio puoi acquistare più articoli contemporaneamente, ma questo è solo una dei piccoli accorgimenti presi per rendere i controlli in gioco migliori. Le modalità ad alta velocità sono sempre più comuni nelle rimasterizzazioni dei vecchi giochi. Come funziona quella di Monster Rancher?

In Monster Rancher 1 & 2 DX, si può utilizzare la modalità ad alta velocità praticamente per tutto il gioco. Questo è perfettamente adatto a un gioco in cui ripeterai il ciclo di allevare mostri svariate volte. Questa nuova funzionalità rende il gioco ancora più veloce e facile da giocare. Cosa pensi che renda unico Monster Rancher rispetto ad altre serie simili e quali sono i pilastri dell'esperienza Monster Rancher che possono attirare nuovi giocatori?

Uno degli aspetti migliori di Monster Rancher è che offre ai giocatori la possibilità di ottenere mostri da una ampia varietà di canzoni. Si possono allevare quei mostri e farli partecipare a battaglie e tornei per divertirsi ancora di più. Spero che i giocatori possano godere di questi momenti e vedere quali mostri possono ottenere dalle canzoni di cui hanno piacevoli ricordi, o perché no canzoni che sono state sulla cresta dell'onda ultimamente.