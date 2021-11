Samsung Galaxy M52 5G: offerta Amazon del Black Friday 2021, modello da 128 GB

Con l'inizio del Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un Samsung Galaxy M52 5G, in colorazione nera, blu e bianca. Lo sconto segnalato è di 70€, ovvero del 18%. Il prezzo pieno indicato per questo prodotto è 399€. Quello odierno è il miglior prezzo mai proposto, anche in quanto primo sconto sulla piattaforma Amazon per un Samsung Galaxy M52 5G. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo smartphone Samsung propone connessione dati 5G, un processore Octa-core e una RAM da 6 GB, con fino a 4 GB di RAM virtuale extra. La memoria interna è da 128 GB. La batteria è da 5.000 mAh. Lo schermo è un FHD+ Super AMOLED da 6.7 pollici. La fotocamera principale è da 64 MP, con una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera macro da 5 MP.

