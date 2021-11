Battlefield 2042: le recensioni su Steam brutalizzano il gioco

Con la pubblicazione della versione finale di Battlefield 2042 sono finalmente apparse le recensioni degli utenti su Steam, che hanno letteralmente brutalizzato il gioco. Mai come in questo caso il termine appare appropriato, visto che parliamo di un giudizio complessivo "Perlopiù negativo" con solo il 22% di recensioni positive. Considerando che le recensioni sono già quasi 12.000, si tratta di un campione decisamente rappresentativo, che denota la presenza di più di qualche problema.

Ma quali sono i difetti sottolineati dai videogiocatori PC? Intanto la carenza di contenuti, riportata da moltissime recensioni negative, inoltre la presenza di molti bug e problemi non risolti nell'interfaccia e in vari aspetti del gameplay. C'è anche chi si è lamentato del fatto che Steam abbia avallato il lancio del gioco in Accesso Anticipato, quando in realtà era un titolo completo a cui sostanzialmente gli utenti della prima ora hanno fatto da beta tester (il regolamento lo vieta).

In tanti si sono anche lamentati del troppo focus sulla grafica, messo per vendere il gioco, a discapito del gameplay, impoverito rispetto agli episodi del passato. La sostanza è che attualmente Battlefield 2042 è uno dei tripla A degli ultimi mesi peggio giudicati dai videogiocatori su Steam, se non proprio il peggiore in assoluto.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Battlefield 2042.