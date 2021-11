Final Fantasy 7: The First Soldier a quota 1 milione di download su iOS e Android

A due giorni dal lancio ufficiale, Final Fantasy 7: The First Soldier è arrivato a quota un milione di download su dispositivi iOS e Android in tutto il mondo.

La notizia è arrivata direttamente dall'account Twitter del gioco, che inoltre, per festeggiare il traguardo raggiunto, ha annunciato dei regali per tutti gli utenti, nello specifico 3 Shinra Pack Ticket, ognuno dei quali garantisce 3 oggetti, e 2 Chocobo Feed Set, ovvero del cibo per sfamare gli iconici pennuti gialli.

Final Fantasy 7: The First Soldier è disponibile dal 17 novembre via App Store per iOS e su Google Play per dispositivi Android. Si tratta di un battle royale per dispositivi mobile ambientato nell'universo di Final Fantasy 7, dove i giocatori si affronteranno per diventare il primo SOLDIER della Shinra.

Nei match ogni utente può usare una delle classi a disposizione, come guerriero e mago, e combattere con spade, pistole o magie per avere la meglio sugli avversari. Nelle mappe saranno presenti anche vari mostri iconici della serie: sconfiggendoli i giocatori otterranno punti esperienza e gil per potenziarsi durante il match. Non mancano poi altri elementi iconici di Final Fantasy, tra cui i Chocobo, per spostarsi velocemente nella mappa, e le invocazioni, come Ifrit, con cui ribaltare le sorti dei match.

Avete già provato Final Fantasy 7: The First Soldier? Che idea vi siete fatti? Fatecelo sapere nei commenti.