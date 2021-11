Black Friday 2021: Guardians of the Galaxy per PS4, PS5, Xbox e PC in offerta Amazon

Oggi è il primo giorno di Black Friday 2021 e su Amazon è disponibile in offerta Marvel's Guardians of The Galaxy per PS4, PS5, Xbox e PC. Lo sconto è di 30€, ovvero del 43%. Il prezzo pieno per Marvel's Guardians of the Galaxy è 59.99€ su PC e 69.99€ su console. Quella odierna è la prima vera offerta su Amazon, che lo sconto quasi della metà. Si tratta di un'offerta notevole considerando che il gioco è da poco uscito. Si tratta di un gioco di qualità e ben lontano dalle strategie poco apprezzate di Marvel's Avengers. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Marvel's Guardians of the Galaxy è esattamente ciò che i fan dei Guardiani della Galassia vorrebbero da un tie-in. Fatta salva la scelta di controllare unicamente Star-Lord, relegando gli altri personaggi all'esecuzione dei pur spettacolari assist, l'avventura sviluppata da Eidos Montreal vanta uno script brillante, che sfrutta in maniera efficace le dinamiche che hanno decretato il successo dei film diretti da James Gunn e ci consegna una storia solida, con poche incertezze e una serie di sequenze davvero spettacolari. Peccato solo per alcuni limiti del gameplay e per le magagne tecniche del lancio, che finiscono per appannare le grandi ambizioni di un progetto che francamente non ci aspettavamo potesse essere così interessante."

Marvel's Guardians of the Galaxy

