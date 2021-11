Marvel: un MMORPG in sviluppo dagli autori di DC Universe Online

Dimensional Ink, lo studio dietro a DC Universe Online, è al lavoro su un nuovo MMORPG basato sull'universo Marvel.

La notizia arriva dall'ultima presentazione per gli investitori di EG7 (EnaD Global 7) dove sono stati svelati i piani per il futuro e i progetti in corso d'opera dei suoi studi. Come possiamo notare dall'immagine qui sotto, tratta dal report pubblicato dalla compagnia, nella sezione dedicata ai piani per il lungo termine, viene menzionato un MMORPG, basato su IP Marvel, e in sviluppo presso gli studi di Austin di Dimensional Ink. Le redini del progetto sono state affidate a Jack Emmert, attualmente a capo del team dietro a DC Universe Online.

Il report di EG7 per gli investitori, dove viene menzionato il nuovo MMORPG Marvel

Dato che parliamo di piani a lungo termine, probabilmente i primi dettagli su questo MMO non arriveranno prima del 2023, se non oltre, ma si tratta in ogni caso di un progetto da tenere d'occhio.

Al tempo stesso, il report di EG7 conferma che DC Universe Online verrà supportato ancora a lungo. L'MMO ha spento quest'anno la sua decima candelina e nel 2023 riceverà una nuova espansione, descritta come la più grande di sempre, nonché un upgrade grafico.