Apex Legends, ESL Italia Championship - Qualifier 1 in diretta su Twitch oggi

Grande pomeriggio di eSport sul canale Twitch di Multiplayer.it. A partire dalle 17 di oggi, 27 novembre 2021, infatti, si giocherà l'ESL Italia Championship - Qualifier 1 di Apex Legends, un torneo 3 contro 3 organizzato da ESL Italy.

Ben 29 team si sono iscritti a questa competizione pensata per scoprire il terzetto più forte d'Italia nel battle royale di EA e Reaspwn Entertainment Apex Legends. A partire dalle 17, sul canale Twitch di Multiplayer.it, le Leggende cominceranno a scontrarsi in modalità FFA su World's Edge, rigorosamente da PC. Alla fine delle tre partite, da giocare rigorosamente di seguito, si stilerà una classifica in base al piazzamento e alle uccisioni.

I primi 10 team guadagneranno l'accesso alle EIC Winter 2021 Apex Legends Finals Italy che si giocheranno sabato 18 dicembre 2021. Il premio finale della competizione vale 1550 euro per la squadra vincitrice, poi 1200 per i secondi classificati, 900 per i terzi, 450 per i quarti e 150 euro per i team classificati dalla quinta posizione fino alla decima.

Tutti i dettagli possono essere trovati a questo indirizzo.