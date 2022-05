Gotham Knights: ecco perché le versioni PS4 e Xbox One sono state cancellate

Durante un AMA (acronimo di Ask Me Anything) sul server Discord ufficiale di Gotham Knights, l'executive producer Fleur Marty ha spiegato i motivi dietro la decisione di cancellare le versioni PS4 e Xbox One del gioco, che dunque approderà solo su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Gotham Knights in origine era stato annunciato nell'estate del 2020 sia per piattaforme current che old-gen. Tuttavia poche settimane fa, in concomitanza con la pubblicazione di un video gameplay con protagonisti Nightwing e Cappuccio Rosso, WB Games ha svelato che il gioco non arriverà più su PS4 e Xbox One.

L'exective producer di WB Games Montreal ha spiegato che adattare il gioco sia su console old-gen che current gen avrebbe impedito al team di raggiungere il livello qualitativo sperato, da qui la sofferta decisione di cancellare le versioni PS4 e Xbox One.

Gotham Knights

"Considerando la scala e la portata di Gotham Knight abbiamo dovuto dare la priorità e concentrare i nostri sforzi per realizzare il gioco raggiungendo un livello qualitativo soddisfacente per l'attuale generazione", ha affermato Marty.

"Comprendiamo perfettamente che questo è sconvolgente per i giocatori che non possiedono ancora una console di attuale generazione e, credetemi, non abbiamo preso questo decisione con leggerezza, ma, alla fine, volevamo concentrarci realizzare un gioco di cui essere veramente orgogliosi."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre. Rimanendo in tema, di recente abbiamo appreso anche che il gioco non supporterà il doppiaggio e i sottotitoli in russo, mentre pochi giorni fa gli sviluppatori hanno risposto alle critiche su Batgirl e la sua disabilità.