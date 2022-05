Gotham Knights non includerà più doppiaggio né sottotitoli in russo: la localizzazione del gioco era prevista, ma gli eventi legati alla guerra in Ucraina hanno convinto Warner Bros. a procedere in tale direzione.

A poche ore dalle critiche su Batgirl e la sua disabilità, gli sviluppatori di Gotham Knights si sono dunque trovati ad affrontare un'altra decisione non facile, che a quanto pare è già operativa: le informazioni relative alla traduzione in russo sono state rimosse e il sito ufficiale è stato spento.

Stando a una fonte interna, le situazioni sarebbero in qualche modo collegate: proprio a causa delle polemiche su Batgirl il publisher avrebbe timore di indisporre ulteriormente la community e la stampa di settore, da qui la scelta di "sanzionare" la Russia.

Tornando al gioco in sé, qualche giorno fa abbiamo pubblicato l'analisi del gameplay di Gotham Knights con Nightwing e Cappuccio Rosso, che per ora promette discretamente bene: capiremo come stanno le cose il 25 ottobre.