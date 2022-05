The Boys: il cosplay di Starlight di happy_manek ci prepara alla Stagione 3 della serie Amazon

Venerdì 3 giugno debutterà la Stagione 3 di The Boys e per ingannare l'attesa vi proponiamo il cosplay di Starlight firmato happy_manek radioso e abbagliante proprio come l'eroina della serie Amazon Prime Video.

Annie January, aka Starlight, è in grado di assorbire l'elettricità emessa da qualsiasi apparecchio elettrico nelle vicinanze per poi scagliarla sul malcapitato di turno emettendo un bagliore accecante. All'inizio della serie corona il suo sogno di entrare ne I Sette, il supergruppo più forte e famoso degli Stati Uniti. Nonostante sia mossa da buoni propositi Annie ben presto dovrà fare i conti con l'amara verità: i membri de I Sette sono in realtà marci fino al midollo e al soldo della megacorporazione Vought, più interessata ai profitti che al salvare vite umane.

Il cosplay realizzato da happy_manek è "abbagliante" come l'originale. Come possiamo vedere nel post di Instagram qui sotto la modella è in posa mentre utilizza i poteri elettrici di Starlight, con gli effetti di post-produzione a dare quel carattere in più allo scatto che non guasta mai. Il costume è molto fedele a quello del personaggio originale e si ispira al design succinto da "simbolo femminista" imposto dalla Vought con l'intento di rendere più accattivante l'eroina agli occhi delle masse.

