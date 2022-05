Genshin Impact: il cosplay di Beidou di Jannet è praticamente perfetto

Genshin Impact è senza dubbio una grandissima fonte di ispirazione per i cosplayer, dato che possono attingere da un cast estremamente variegato e carismatico. In attesa dell'Update 2.7 della prossima settimana che introdurrà Yelan e Kiku Shinobu ammiriamo il cosplay di Beidou, l'intrepida capitana della Crux, firmato da Jannet.

Beidou è il capitano della The Crux, una flotta armata molto rinomata per le sue imprese. È particolarmente famosa per il suo carattere intrepido e la sua forza sovrumana, che l'hanno resa una sorta di leggenda in tutta Liyue anche prima di ottenere la sua Vision di tipo Electro. In Genshin Impact combatte con lo spadone ed è considerato uno dei sub-DPS più forti del gioco, nonostante sia un personaggio 4 stelle.

Il cosplay di Beidou firmato da Jannet è semplicemente perfetto. Non manca davvero nulla: il costume, nonostante la complessità del design, è stato ricreato con la massima cura in ogni minimo particolare, inclusa la folta chioma e l'iconica benda da pirata sull'occhio sinistro. Anche la scelta della posa è particolarmente azzeccata e rispecchia la personalità del personaggio originale. Tra l'altro Jannet ha proposto il suo cosplay di Beidou durante il Milano Comics & Games di alcune settimane fa, magari avete avuto l'occasione di vederla dal vivo.

Se siete in cerca di altri cosplay di Genshin Impact, vi suggeriamo quello di Yelan firmato da Roxanne Kho e quello di Lisa di caelenacosplay. Cambiando completamente genere, non possiamo non menzionare anche il cosplay di Poison Ivy di halcybella e il cosplay di Tsunade da Naruto di britanyangelus.

Che ne pensate del cosplay di Beidou realizzato da Jannet?