Sony PlayStation: 2 giochi live service entro aprile 2023, uno è il multiplayer di The Last of Us 2?

Sony PlayStation punta di pubblicare due nuovi giochi live service su PS5 e (forse) PS4 entro la fine dell'anno fiscale in corso, che si concluderà il 30 aprile 2023. La conferma è arrivata da un documento ufficiale della compagnia dove ha dettagliato il suo business legato ai videogiochi.

Come già riportato in una precedente notizia, da uno dei grafici presenti nel documento abbiamo appreso che Sony ha intenzione di pubblicare ben 12 titoli live service entro il 2025 aumentando esponenzialmente gli investimenti fatti in questo settore, oltre che su PC e Mobile.

Il grafico condiviso da Sony sui piani per la pubblicazione di giochi live service

Come possiamo notare dal grafico qua sopra, al momento Sony considera l'esistenza di un solo gioco live service nel suo portfolio, ovvero MLB The Show 22, ma punta di salire a tre entro la fine dell'anno fiscale in corso. Questo significa che da qui ad aprile 2023 usciranno altri due titoli live service su console PlayStation. Quali saranno?

Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma considerando le voci di corridoio e le informazioni degli ultimi mesi, possiamo fare alcune ipotesi. Uno dei candidati più probabili è senza dubbio il multiplayer di The Last of Us 2 su cui Naughty Dog sta lavorando da tempo e che secondo varie gole profonde sarà un titolo stand-alone e forse anche free-to-play.

Non è da escludere neppure il presunto reboot di Twisted Metal di cui abbiamo parlato più volte in passato, così come il nuovo gioco multiplayer cooperativo di Guerrilla Games, gli autori di Horizon Forbidden West. Meno probabili invece le misteriose esclusive PS5 in sviluppo presso PlayStation London Studios (dato che il progetto sembra ancora in una fase embrionale) e Insomaniac Games (che attualmente sta sviluppando Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine).

Detto questo ci sono tanti team dei PlayStation Studios che potenzialmente potrebbero essere al lavoro su giochi live service ancora da svelare, senza dimenticare poi gli accordi di Sony con le terze parti per esclusive PlayStation, come quelle siglate con Deviation Games e Firewalk.