PlayStation: più live service che single player entro l'anno fiscale 2025

Entro l'anno fiscale 2025, PlayStation offrirà più live service che titoli single player. Più precisamente, Sony ha pianificato un massiccio aumento di investimenti nei live service, che diventeranno i videogiochi principali offerti dalla compagnia, quelli su cui punterà di più.

Grafico sull'incremento di investimenti nei live service di Sony

Il grafico qui sopra mostra chiaramente quali sono i piani della multinazionale giapponese. In generale è previsto un grosso aumento degli investimenti sulla produzione dei videogiochi, che coinvolgerà anche i titoli single player, ma con proporzioni diverse da quelle attuali.

Nell'anno fiscale 2019 l'88% degli investimenti di Sony era sui titoli single player, contro il 12% sui titoli live service. Nell'anno fiscale 2022 la proporzione si è enormemente modificata e abbiamo il 51% di investimenti sui titoli single player e il 49% su quelli live service. Di questi ultimi la maggior parte sono ancora in sviluppo, quindi non sono attivi sul mercato. Entro l'anno fiscale 2025, Sony mira a raddoppiare (o quasi) gli investimenti sulla produzione di videogiochi, con il 55% dei soldi che andranno ai live service e il 45% ai titoli single player. Da notare che, nonostante le proporzioni favoriscano i live service, si registrerà una crescita di investimenti anche nei single player (non è chiaro se per numero di titoli o crescita delle produzioni).

Del resto è impossibile non notare l'altro grafico, in cui sono prevede un declino delle vendite di videogiochi fisici nei negozi entro l'anno fiscale 2025, con un sostanziale appiattimento delle vendite di software digitale, contro un massiccio aumento di ricavi provenienti dalle microtransazioni e dalla vendita di altri contenuti digitali aggiuntivi.

In un grafico successivo viene anche quantificata questa offerta di titoli live service entro l'anno fiscale 2025: dall'unico attualmente disponibile, The Show 2022, si passerà a ben dodici giochi, con una grossa impennata nell'anno fiscale 2024.