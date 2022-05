PS5: la domanda è esplosiva, Sony spiega quanto in un documento ufficiale

La domanda di PS5 è davvero esplosiva. Sony si spinge a definirla senza precedenti, in un recente documento in cui descrive accuratamente i suoi affari legati al mondo dei videgiochi. Per quantificare, in USA si vendono 80.000 PS5 in 82 minuti quando disponibili, ossia circa 1.000 al minuto, lì dove PS4 vendeva 80.000 unità in nove giorni, per circa 6 al minuto.

Grafico che mostra l'incredibile domanda di PS5 sul mercato USA

Sempre dallo stesso grafico apprendiamo che a novembre 2021 il 55% dei videogiocatori censiti ha espresso interesse in PS5, lì dove a novembre 2014 espresse interesse il 28%. Considerando che PS4 è una console di enorme successo, il dato appare ancora più incredibile.

In un grafico successivo, Sony ha mostrato anche la crescita della domanda in Cina. Ai tempi di PS4 era l'undicesima nazione per domanda della console di Sony, ora è in sesta posizione. PS4, senza problemi di scorte, vendette 250.000 unità dopo 72 settimane, mentre PS5, con problemi di scorte, è a 670.000 unità. Anche la spesa media degli utenti per unità attive è cresciuta, passando dai 69,81 dollari di PS4 ai 223,344 dollari di PS5.

Crescita di PS5 in Cina

Insomma, la console di Sony sta facendo registrare un'ottima domanda anche in Cina, un mercato sempre più ambito dalle compagnie internazionali. Speriamo che i problemi di scorte vengano presto risolti, così da poter soddisfare finalmente tanta richiesta.