Batman: il cosplay di Poivon Ivy di halcybella è tutt'uno con la natura

Quale modo migliore per iniziare la settimana se non con il cosplay di Poison Ivy, uno dei villain più famosi di Batman, realizzato dalla modella halcybella, che in linea con il personaggio ha deciso di immortalare il suo lavoro in mezzo alla natura.

Poison Ivy non ha davvero bisogno di presentazioni, anche per chi non è un grande appassionato delle storie del Cavaliere Oscuro. La sua vera identità è quella di Pamela Lillian Isley, una biochimica che a causa di un esperimento finito male ha subito una mutazione, ricevendo abilità fisiche sovrumane, il tocco velenoso e l'abilità di controllare a piacimento ogni forma di vita vegetale. Ottenuti questi poteri decide di diventare un'ecoterrorista, conosciuta per l'appunto come Poison Ivy, pronta a uccidere chiunque pur di preservare una specie in via di estinzione o l'ambiente naturale. Il personaggio negli anni ha riscosso grandissimo successo tanto da diventare uno dei villain più ricorrenti nelle storie di Batman, ma per il grande pubblico è diventata famosa soprattutto grazie all'interpretazione di Uma Thurman nel film Batman & Robin del 1997.

Il cosplay di Halcybella ci propone una Poison Ivy immersa nella natura in un cosplay davvero ben curato. Non manca ovviamente la folta chioma rosso accesso così come il costume fatto di foglie, visto in alcune dette numerose versioni e rappresentazioni del personaggio.

Che ne pensate del cosplay di Poison Ivy realizzato da halcybella? Fatecelo sapere nei commenti.